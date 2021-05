Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser: “Vorrei averti qui e raccontarti tutto” (Di sabato 22 maggio 2021) La ex gieffina soffre l’assenza del fidanzato, naufragato da circa un mese all’Isola dei Famosi. Cecilia Rodriguez conosce molto bene le difficoltà del reality al quale sta partecipando dal 29 Maggio il compagno Ignazio Moser. Infatti la ragazza giovanissima ha partecipato ad una edizione del reality di sopravvivenza. Seppur impegnata in diversi progetti quotidianamente dimostra il suo supporto al fidanzato in Honduras. Pronunciandosi senza timore anche quando Ignazio da leader finì in nomination, ritenendo la questione un’ingiustizia. Ignazio Moser (Screenshot Instagram)Di recente Cecilia ha pubblicato una post su Instagram che raffigura la coppia in un tenero momento in cucina. Inoltre nelle storie ha mostrato ai suoi 4,3 milioni di follower, i ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) La ex gieffina soffre l’assenza del fidanzato, naufragato da circa un mese all’Isola dei Famosi.conosce molto bene le difficoltà del reality al quale sta partecipando dal 29 Maggio il compagno. Infatti la ragazza giovanissima ha partecipato ad una edizione del reality di sopravvivenza. Seppur impegnata in diversi progetti quotidianamente dimostra il suo supporto al fidanzato in Honduras. Pronunciandosi senza timore anche quandoda leader finì in nomination, ritenendo la questione un’ingiustizia.(Screenshot Instagram)Di recenteha pubblicato una post su Instagram che raffigura la coppia in un tenero momento in cucina. Inoltre nelle storie ha mostrato ai suoi 4,3 milioni di follower, i ...

