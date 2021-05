Cagliari-Genoa | Kallon | “Mi ispiro a Pandev”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 maggio 2021) “Sono molto contento. Il mister mi ha dato fiducia, anche i miei compagni mi hanno fatto sentire subito in gruppo. Voglio arrivare più in alto possibile, allenarmi per bene e dare sempre di più”. Questa la felicità di Yayah, all’esordio in Serie A con la maglia del. Il classe 2001 è arrivato dalla Sierra Leone. “A 14 anni ho dovuto lasciare il mio paese per venire in Europa, sono arrivato con un barcone in Italia – spiega a Sky Sport dopo il match col-. Il viaggio è durato otto mesi, ho iniziato a giocare a cinque con i miei amici. Il provino con l’Entella non è andato bene, ora sono alda quattro anni. Il mister della Primavera mi dice che devo segnare di più, mi”. SportFace.