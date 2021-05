Xiaomi 100 Mi Store: un nuovo traguardo in Europa (Di venerdì 21 maggio 2021) Xiaomi continua la sua crescita nel mercato, raggiungendo il traguardo di 100 Mi Store aperti in Europa occidentale. Vediamo assieme come Xiaomi continua senza sosta il proprio piano di espansione celebrando i 100 Mi Store in Europa occidentale. Presente in otto mercati, tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Svizzera, Andorra e Paesi Bassi, Xiaomi continua a crescere e a espandersi per portare sul mercato il maggior numero di prodotti possibile così da soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Xiaomi 100 Mi Store: l’espansione Questo importante traguardo va ad aggiungersi alla migliore performance di sempre registrata da Xiaomi su un singolo trimestre. Secondo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 maggio 2021)continua la sua crescita nel mercato, raggiungendo ildi 100 Miaperti inoccidentale. Vediamo assieme comecontinua senza sosta il proprio piano di espansione celebrando i 100 Miinoccidentale. Presente in otto mercati, tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Svizzera, Andorra e Paesi Bassi,continua a crescere e a espandersi per portare sul mercato il maggior numero di prodotti possibile così da soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.100 Mi: l’espansione Questo importanteva ad aggiungersi alla migliore performance di sempre registrata dasu un singolo trimestre. Secondo ...

