Verso Inter-Udinese | tanti sorrisi nell’allenamento odierno

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’si avvicina al match contro l’Sta per finire il conto alla rovescia per l’che domenica al termine del match contro l’potrà alzare al cielo il 19esimo scudetto. Ad Appiano Gentile prosegue il lavoro della squadra di Conte che oggi si è ritrova per l’allenamentocondito dain vista dell’ultimo impegno stagionale: il report. “Nell’attesa della festa tricolore, la squadra di Antonio Conte ha sostenuto la seduta di allenamento al Centro Sportivo Suning. Tra lavoro, sfide tra compagni e partitella, ecco le immagini della giornata nerazzurra, con risate e “festa” finale per i vincitori di giornata”. (fonte:.it) L'articolo proviene damagazine.

Advertising

AndreaInterNews : Notizia che mi sento di confermare dopo le dovute verifiche: l'#Inter non sta attendendo offerte per Andrea… - infoitsport : Verso Inter-Udinese: allenamento tra sfide e sorrisi | FOTO - ImmersoNelnulla : @Inter Il crocevia definitivo verso lo scudetto. - mayealthani : RT @FcInterNewsit: Verso Inter-Udinese, Barella convocabile: oggi ha lavorato con il gruppo. Ancora a parte Sanchez - FcInterNewsit : Verso Inter-Udinese, Barella convocabile: oggi ha lavorato con il gruppo. Ancora a parte Sanchez -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Inter

Milano, 21 maggio 2021 " Con l'ufficialità del prestito di Oaktree, l'ha sistemato le sue tensioni finanziarie a causa Covid e ora può programmare con maggior ...lo scudetto a cena e il coro......un grande staff alle spalle e poi ha la capacità di saper scegliere e indirizzare i giocatori... anche chi non gioca' Ranocchia individua in Conte l'elemento fondamentale nel tricolore: '...Festa Scudetto per l’Inter con Antonio Conte che potrebbe effettuare qualche rotazione. Probabilmente non in porta dove Handanovic va verso la conferma su Radu. Davanti a lui cinque giocatori per tre ...Da capitan Samir Handanovic ad Andrea Pinamonti, passando per tutta la rosa in rigoroso ordine di numero di maglia. Nel Match Day Programme proposto oggi dall'Inter, i Campioni ...