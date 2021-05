Uomini e Donne, spunta un retroscena “choc” sulla rissa sfiorata in studio: solo ora è stato raccontato (Di venerdì 21 maggio 2021) Valentina Autiero ha raccontato un inedito retroscena sulla rissa sfiorata tra Armando e Riccardo nello studio di Uomini e Donne. Uomini e Donne, retroscena sulla rissa tra Armando e Riccardo. Fonte Foto: Screenshot video InstagramUna cosa è certa: tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, due protagonisti indiscussi della recentissima stagione di Uomini e Donne, non corre affatto buon sangue. Lo abbiamo potuto constatare, ad esempio, nel corso di questi mesi. Quando, spesso e volentieri, si sono punzecchiati a vicenda. E ne abbiamo avuto la conferma anche qualche giorno fa. Ritornato nello studio televisivo di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Valentina Autiero haun ineditotra Armando e Riccardo nelloditra Armando e Riccardo. Fonte Foto: Screenshot video InstagramUna cosa è certa: tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, due protagonisti indiscussi della recentissima stagione di, non corre affatto buon sangue. Lo abbiamo potuto constatare, ad esempio, nel corso di questi mesi. Quando, spesso e volentieri, si sono punzecchiati a vicenda. E ne abbiamo avuto la conferma anche qualche giorno fa. Ritornato nellotelevisivo di ...

