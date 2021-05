Traffico Roma del 21-05-2021 ore 11:30 (Di venerdì 21 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico rallentato sulla carreggiata interna del raccordo tra la diramazione Roma sud e via Ardeatina nelle due direzioni intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio la tangenziale est Traffico in coda per un incidente sulla via trionfale all’altezza dell’ospedale San Filippo Neri un incidente anche sulla via Ponte colonna il Traffico all’altezza di Castel Romano verso Pomezia ricordiamo i lavori di potatura su Corso Trieste con divieto di transito fino alle 16:30 di oggi tra piazza Annibaliano e Piazza Istria nelle due direzioni chiuso fino alle 12 anche il tratto di viale Eritrea da via Lago di Lesina a piazza Annibaliano deviazioni anche per le 6 linee bus di zona lavori anche in zona ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltorallentato sulla carreggiata interna del raccordo tra la diramazionesud e via Ardeatina nelle due direzioni intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra Portonaccio la tangenziale estin coda per un incidente sulla via trionfale all’altezza dell’ospedale San Filippo Neri un incidente anche sulla via Ponte colonna ilall’altezza di Castelno verso Pomezia ricordiamo i lavori di potatura su Corso Trieste con divieto di transito fino alle 16:30 di oggi tra piazza Annibaliano e Piazza Istria nelle due direzioni chiuso fino alle 12 anche il tratto di viale Eritrea da via Lago di Lesina a piazza Annibaliano deviazioni anche per le 6 linee bus di zona lavori anche in zona ...

