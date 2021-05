Ruud il duro vuole sbancare Ginevra

(Di venerdì 21 maggio 2021) Non è una star, non vive e non gioca con i riflettori puntati addosso. Ma sa come si vince, soprattutto sulla terra battuta. A, il norvegese Casperha giocato la quarta semifinale ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ruud duro

"Lottiamo tutti per essere in campo l'ultimo giorno del torneo" ha detto. "Ogni settimana c'è un solo vincitore e tutti gli altri sono in qualche modo dei perdenti: è la brutalità dello sport". ......fine carriera? ) [6] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 7 [html] => Ecco perché era tanto... "the striker" ) [13] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 14 [html] =>Gullit , "Cervo che ...Vittoria cercata, voluta, sofferta, quella di Matteo Berrettini al suo esordio a Roma, in quegli Internazionali d'Italia dai quali vuole un complicato (per discorsi di tabellone) ritorno ai quarti di ...Home; Tennis News; Interviste Tennis; Alexander Zverev sta vivendo una delle migliori settimane della sua carriera. Il giocatore tedesco ha raggiunto per la seconda volta la final ...