Roccadaspide | comunità in ansia | “Ania Lombardo è andata via di casa”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ore di angoscia nelladi, figlia di Pino, sembra essere scomparsa nel nulla. Lo zio, Franco, lancia un accorato appello – con tanto di foto – via social: “Questa ragazza è mia nipote, si chiama. Alle 12.45 èvia di, da Fonte di, direzione Capaccio. Indossa pantaloni neri con strisce bianche, maglia nera, zaino nero. I capelli sono un po’ più scuri, dovrebbe essere in compagnia di un ragazzo. Chiunque ha notizie prego di contattarmi su Facebook. Grazie”. Aldilà della denuncia ufficiale (che tecnicamente non può ancora scattare), sono partite le ricerche di parenti, amici e conoscenti. L'articolo proviene da ...