Pisa, trovato il cadavere di Khrystyna Novak: è omicidio (Di venerdì 21 maggio 2021) Khrystyna Novak cadavere trovato a Pisa in un casolare nei pressi di Castelfranco di Sotto. Gli agenti della polizia di Pisa hanno trovato il cadavere di una ragazza ucraina. Si tratta di Khrystyna Novak. I suoi famigliari ne avevano denunciato la scomparsa lo scorso 9 novembre 2020. Il sospetto che la ragazza potesse essere morta era forte, soprattutto a causa degli eventi sospetti legati ai suoi ultimi giorni di vita. E oggi è arrivata la conferma dell’uccisione. Khrystyna Novak (da Repubblica)Khrystyna Novak cadavere trovato a Pisa: le ultime ore della vittima La sparizione della 29enne è avvenuta ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021)in un casolare nei pressi di Castelfranco di Sotto. Gli agenti della polizia dihannoildi una ragazza ucraina. Si tratta di. I suoi famigliari ne avevano denunciato la scomparsa lo scorso 9 novembre 2020. Il sospetto che la ragazza potesse essere morta era forte, soprattutto a causa degli eventi sospetti legati ai suoi ultimi giorni di vita. E oggi è arrivata la conferma dell’uccisione.(da Repubblica): le ultime ore della vittima La sparizione della 29enne è avvenuta ...

