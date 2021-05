(Di venerdì 21 maggio 2021) Parola a Renzo, l’sul cammino dei rosa: dalla strage di Capaci aidi Serie CI rosanero di Giacomo Filippi si apprestano a vivere da protagonisti la Fase Nazionale deidi Serie C. Dopo la convincete vittoria rimediata in quel di Castellammare di Stabia, tutte le energie fisiche e psicologiche sono già incentrate sul match di domenica in cui il team del patron Mirri affronterà l’ostico. E proprio dellacampana ha parlato il ds rosanero, Renzo, ai microfoni di Sport Channel: "Per l’parlano il campionato che ha fatto, i numeri e le due vittorie ottenute contro di noi. È una, ben costruita e allenata da un grande ...

WiAnselmo : #Palermo, Castagnini: '#Avellino squadra forte. Playoff? E' importante una cosa'

Il Bari ha eliminato il Foggia nel derby pugliese (3 - 1), mentre ildell'ex dsha vinto a Castellammare di Stabia (0 - 2). Rossoneri e gialloblù compariranno nella griglia di ......molto interesse per una piazza come, ritenuta ideale per bissare il successo di due anni fa. Molto probabile anche un cambio alla direzione sportiva . Il biennio di Renzosembra ...All'epoca eravamo molto in forma, oggi sono in forma loro e contro Teramo e Juve Stabia ho visto un grande Palermo. Avellino, D'Agostino: 'Palermo avversario più difficile possibile. Ma l'abbiamo batt ...Il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini ha parlato ai microfoni di SportChannel presentando la sfida di domenica: 'Per l'Avellino parlano il campionato che ha fatto, i numeri e le due vitt ...