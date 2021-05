"Nemmeno un bacio". La bomba di Elisa Isoardi, una impensabile verità su "quel maschietto"... (Di venerdì 21 maggio 2021) Si sbottona, Elisa Isoardi, ospite d'onore a Venus Club, il programma in onda su Italia 1 in seconda serata e condotto da Lorella Boccia. Bellissima e tremendamente sexy, la foto sta qui a dimostrarlo, la Isoardi ha parlato della sua vita, delle sue esperienze in tv, da Ballando con le Stelle e fino all'Isola dei Famosi. Inoltre, si è ovviamente parlato di gossip, di amore, di passione. Non poteva mancare una domanda su Raimondo Todaro, compagno di ballo ai tempi dello show di Rai 1. quel Todaro su cui si vociferò, e parecchio: si diceva che tra i due fosse nata una storia. E quando la Boccia ha rilanciato le voci, Elisa Isoardi ha subito replicato in modo secco, quasi un pizzico risentito: "Se c'è stato un flirt tra noi? Credimi che non c'è stato neppure un bacino di scena, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Si sbottona,, ospite d'onore a Venus Club, il programma in onda su Italia 1 in seconda serata e condotto da Lorella Boccia. Bellissima e tremendamente sexy, la foto sta qui a dimostrarlo, laha parlato della sua vita, delle sue esperienze in tv, da Ballando con le Stelle e fino all'Isola dei Famosi. Inoltre, si è ovviamente parlato di gossip, di amore, di passione. Non poteva mancare una domanda su Raimondo Todaro, compagno di ballo ai tempi dello show di Rai 1.Todaro su cui si vociferò, e parecchio: si diceva che tra i due fosse nata una storia. E quando la Boccia ha rilanciato le voci,ha subito replicato in modo secco, quasi un pizzico risentito: "Se c'è stato un flirt tra noi? Credimi che non c'è stato neppure un bacino di scena, come ...

