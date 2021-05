Napoli, Neymar: “Kaio Jorge, che talento è pronto per l’ Europa” (Di venerdì 21 maggio 2021) Kaio Jorge al Napoli con la benedizione di Neymar. L’attaccante brasiliano del Santos potrebbe essere l’affare dell’estate per i maggiori club europei. Il Santos sa che tanti club europei sono pronti a scommettere su Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021, ma non vuole perderlo a costo zero. Tra i maggiori estimatori di Kaio Jorge c’è il Napoli potrebbe investire una somma intorno ai 10 milioni di euro per anticipare le altre concorrenti. Neymar CONSIGLIA Kaio Jorge Si fanno sempre più forti le voci che arrivano dal Brasile e che vorrebbero il Napoli destinazione preferita per Kaio Jorge. l’attaccante 19enne del Santos ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 maggio 2021)alcon la benedizione di. L’attaccante brasiliano del Santos potrebbe essere l’affare dell’estate per i maggiori club europei. Il Santos sa che tanti club europei sono pronti a scommettere su, in scadenza di contratto a dicembre 2021, ma non vuole perderlo a costo zero. Tra i maggiori estimatori dic’è ilpotrebbe investire una somma intorno ai 10 milioni di euro per anticipare le altre concorrenti.CONSIGLIASi fanno sempre più forti le voci che arrivano dal Brasile e che vorrebbero ildestinazione preferita per. l’attaccante 19enne del Santos ha ...

