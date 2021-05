Migranti | parlamento Ue “Più attenzione ai diritti umani”

(Di venerdì 21 maggio 2021) IlEuropeo chiede maggioresul fronte deilegati alle migrazioni. Con una risoluzione i deputati hanno evidenziato “diverse tendenze preoccupanti” che derivano da alcuni accordi informali bilaterali tra Stati per il controllo delle frontiere, che sono conclusi senza supervisione parlamentare e non sono soggetti al controllo giudiziario. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Ceuta respinge i migranti arrivati sull'enclave spagnola e le Comunità autonome si distribuiscono i minori. Le ong chiedono la possibilità di vie legali d'ingresso e il rispetto degli accordi internaz ...La questione dei migranti non sembra essere presente nell'agenda del Summit Ue ma non è da escludere l'intervento dell'Italia e della Spagna.