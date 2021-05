Michela Giraud: vietato scherzare sui “non binari” (Di venerdì 21 maggio 2021) Poi dice che censurano Fedez. La vera censura è quella che persino i comici sono costretti ad auto imporsi, per evitare di finire triturati dalla schiacciasassi del politicamente corretto dell’ortodossia Lgbt. L’ultima vittima del pensiero unico è la divertentissima Michela Giraud, già tra i protagonisti di LOL, su Amazon. Ieri, la Giraud aveva osato scherzare, su Twitter, sulla cantante Demi Lovato, che si è dichiarata “non binaria” e che pretende le sia dato del “loro”: “Come il mago Otelma”, ha ironizzato la comica romana. Apriti cielo. È partita la “shitstorm” dell’esercito arcobaleno sul suo profilo, finché la Giraud non è stata costretta a rimuovere il cinguettio: “Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare ma cancello il tweet, a maggior ragione del fatto che è in ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 21 maggio 2021) Poi dice che censurano Fedez. La vera censura è quella che persino i comici sono costretti ad auto imporsi, per evitare di finire triturati dalla schiacciasassi del politicamente corretto dell’ortodossia Lgbt. L’ultima vittima del pensiero unico è la divertentissima, già tra i protagonisti di LOL, su Amazon. Ieri, laaveva osato, su Twitter, sulla cantante Demi Lovato, che si è dichiarata “nona” e che pretende le sia dato del “loro”: “Come il mago Otelma”, ha ironizzato la comica romana. Apriti cielo. È partita la “shitstorm” dell’esercito arcobaleno sul suo profilo, finché lanon è stata costretta a rimuovere il cinguettio: “Mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare ma cancello il tweet, a maggior ragione del fatto che è in ...

