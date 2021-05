LIVE Musetti-Bedene 0-0 | ATP Lione in DIRETTA | comincia la sfida sul Centrale! In palio la semifinale

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 maggio 2021) 30-30 Passante di! L'azzurro costringe l'avversario al recupero sottorete e trova il vincente di diritto. 15-30 Servizio e palla corta di. 0-30 Molto centrato in avvio lo sloveno che comanda lo scambio e trovo il diritto diagonale: lungo il recupero di. 0-15 Gioca profondocon il rovescio: in rete il diritto di. 0-0 Siin Francia! Batte l'azzurro. INIZIO PRIMO SET 10.38 Il classe 1989 è reduce dall'eliminazione al primo turno contro Jan Lennard Struff a Roma in due set come lucky loser. Lo sloveno era proveniente dalle qualificazioni vincendo contro Gian Marco Moroni e perdendo contro Hugo Dellien. 10.36 Entrambi i giocatori sono reduci dal torneo di Roma: ...