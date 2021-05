L’intervista a Diana frutto di un raggiro: la Bbc si scusa. William e Harry: “Nostra madre è stata ingannata” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’intervista a Diana frutto di un raggiro: la Bbc di scusa. William e Harry: “Nostra madre è stata ingannata” La storica intervista data nel 1995 alla Bbc dalla principessa Diana, nella quale fece clamorose rivelazioni sulla sua crisi matrimoniale con il principe Carlo, fu concessa a seguito di “un inganno” da parte del giornalista Martin Bashir. Lo ha stabilito un’inchiesta indipendente condotta da lord Dyson, 77enne magistrato a riposo. In un duro intervento, il principe William ha accusato la Bbc di aver tramite i raggiri con cui è stata ottenuta L’intervista dato un “contributo importante per peggiorare la relazione dei miei ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021)di un: la Bbc di: “” La storica intervista data nel 1995 alla Bbc dalla principessa, nella quale fece clamorose rivelazioni sulla sua crisi matrimoniale con il principe Carlo, fu concessa a seguito di “un inganno” da parte del giornalista Martin Bashir. Lo ha stabilito un’inchiesta indipendente condotta da lord Dyson, 77enne magistrato a riposo. In un duro intervento, il principeha accusato la Bbc di aver tramite i raggiri con cui èottenutadato un “contributo importante per peggiorare la relazione dei miei ...

