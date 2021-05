Lega | Espellere istituto Metafora Saifip dal San Camillo

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 maggio 2021) – “Esprimiamo soddisfazione sul ritiro da parte dell’Ufficio scolastico Regionale del Lazio delle linee guida gender inviate alle scuole di ogni ordine e grado ma questo deve far riflettere sull’incompetenza e sulle modalità di affrontare determinate materie così delicate e pregne di ideologie. Appare alquanto bizzarro l’atteggiamento della Regione Lazio che, accusando il Ministero dell’Istruzione, si è limitata attraverso l’assessore D’Amato a diffidare l’) per avere inviato il documento incriminato sulla varianza di genere all’Ufficio Scolastico Regionale, senza alcuna autorizzazione e con il logo dell’Azienda Ospedaliera San”. Così in una nota Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto), dirigenti regionali della, che per primi hanno scovato il documento e ...