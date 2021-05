Lanciata la petizione per chiedere uno studio comparato tra sigarette tradizionali ed elettroniche. (Di venerdì 21 maggio 2021) Anafe (Associazione NAzionale Fumo Elettronico), ha lanciato una petizione su change.org per chiedere allo Scheer, Scientific commitee on health, enviromental and emerging risk, l’organo consultivo della Commissione europea, di fare uno studio comparativo fra le sigarette tradizionale e le sigarette elettroniche. “Nel 2021, con ormai numerosi studi scientifici indipendenti a supporto e con il parere favorevole di molteplici autorità sanitarie di tutto il mondo, riteniamo inaccettabile non considerare i vantaggi delle sigarette elettroniche nel processo di cessazione dal fumo tradizionale e tantomeno non analizzare i loro rischi e benefici in maniera comparata rispetto alle sigarette” ha spiegato Umberto Roccatti, presidente di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Anafe (Associazione NAzionale Fumo Elettronico), ha lanciato unasu change.org perallo Scheer, Scientific commitee on health, enviromental and emerging risk, l’organo consultivo della Commissione europea, di fare unocomparativo fra letradizionale e le. “Nel 2021, con ormai numerosi studi scientifici indipendenti a supporto e con il parere favorevole di molteplici autorità sanitarie di tutto il mondo, riteniamo inaccettabile non considerare i vantaggi dellenel processo di cessazione dal fumo tradizionale e tantomeno non analizzare i loro rischi e benefici in maniera comparata rispetto alle” ha spiegato Umberto Roccatti, presidente di ...

Advertising

MazaraNews : Federpesca aderisce alla petizione lanciata dalle organizzazioni sindacali per garantire diritti e sicurezza nel Ca… - laviniaricci83 : @wbfe @StaseraItalia @Rinaldi_euro Conosco perfettamente questa petizione perché l'ho sottoscritta appena lanciata.… - LupoNolberto : RT @erretti42: Il flop è il mio mestiere: in 4 giorni la petizione lanciata lunedì da Matteo Renzi per chiedere una commissione d’inchiesta… - Ed52926520 : RT @erretti42: Il flop è il mio mestiere: in 4 giorni la petizione lanciata lunedì da Matteo Renzi per chiedere una commissione d’inchiesta… - LaSabri05506139 : RT @erretti42: Il flop è il mio mestiere: in 4 giorni la petizione lanciata lunedì da Matteo Renzi per chiedere una commissione d’inchiesta… -