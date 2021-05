Lady Gaga: “Sono stata violentata a lasciata per strada a vomitare, ero incinta” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’importanza di parlarne. Dopo il principe Harry, è Lady Gaga la protagonista di uno degli episodi di The Me You Can’t See, la mini-docuserie di Oprah Winfrey sulla salute mentale su Apple tv. Il suo racconto, quello che riguarda la popostar “che non vediamo” è duro e drammatico: “Avevo 19 anni, e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse ‘togliti i vestiti’. Io dissi di no e me ne andai”, ha raccontato la popstar. Ma non è finita: “Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica. Prima ho sentito un dolore totale, poi Sono diventata insensibile. Sono stata male per settimane e settimane, successivamente ho capito che era lo stesso dolore che ho provato quando la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) L’importanza di parlarne. Dopo il principe Harry, èla protagonista di uno degli episodi di The Me You Can’t See, la mini-docuserie di Oprah Winfrey sulla salute mentale su Apple tv. Il suo racconto, quello che riguarda la popostar “che non vediamo” è duro e drammatico: “Avevo 19 anni, e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse ‘togliti i vestiti’. Io dissi di no e me ne andai”, ha raccontato la popstar. Ma non è finita: “Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica. Prima ho sentito un dolore totale, poidiventata insensibile.male per settimane e settimane, successivamente ho capito che era lo stesso dolore che ho provato quando la persona che mi hami hain un ...

Advertising

VeronicaSimonc1 : RT @Corriere: Lady Gaga: «Violentata da un produttore a 19 anni sono rimasta incinta. Non dirò mai ch... - guccilvt : Lady Gaga ha dichiarato di essere stata violentata all'età di 19 anni da un produttore musicale, è rimasta incinta… - BornOnAPanda : Questa cosa fantastica per cui Lady Gaga, solo per il cognome, tra un po' la fanno Presidente della Repubblica, ma… - cinemaniaco_fb : ?????????????? House of Gucci, Salma Hayek su Lady Gaga: 'Un tale coinvolgimento l'avrò visto una o due volte'… - infoitcultura : Lady Gaga, il racconto choc: «Stuprata dal produttore a 19 anni e scaricata incinta per strada» -