Lady Gaga abusata e lasciata per strada mentre era incinta | il racconto shock

(Di venerdì 21 maggio 2021) Non solo le rivelazioni del principe Harry ma anche quelle dioggi fanno il giro del mondo. La cantante infatti ha rilasciato delle fortissime dichiarazioni ospite di Oprah Winfrey nella nuova trasmissione sulla salute mentale “The Me You Can’t See“, un documentario che sarà disponibile da oggi su Apple Tv. Le prime anticipazioni stanno facendo molto discutere e ci rivelano anche quello cheha scelto di raccontare per la prima volta, aprendosi quasi completamente con la conduttrice più famosa e seguita d’America. La popstar ha fatto un’altra rivelazione, rispetto ai tanti racconti che già in passato aveva voluto condividere, anche in un documentario sulla sua vita, con le persone che la amano e la seguono. “Dopo la violenza sessuale sono rimastae ...

