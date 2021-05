La moglie di Bonolis la spara grossa su Barbara D’Urso | alta tensione in Mediaset!

(Di venerdì 21 maggio 2021) Uscita alquanto indesiderata per la dolce metà del conduttore di Avanti Un Altro. Come reagirà la “Carmelita” della tv? Tra le protagoniste e ospiti speciali di stasera in seconda serata… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Paolo Bonolis la moglie Sonia Bruganelli fa una dichiarazione molto forte “Paolo rischia una brutta fine se …” -… - PrelemiL : Non Torzi a cena dalla moglie di Bonolis Come dimenticarsela ?? #prelemi - giomalaga : @mariagraziabon ma vuoi mettere leccare il culo alla moglie di Bonolis? mi dispiace solo perché Stefania lo difende… - tramontibelli : Sta andando dalla moglie di Bonolis. Delusione profonda. Mah #sovip #tzvip - vale63738 : @iumitovo Sempre? Akash, Costanzo, Cecilia, Marcuzzi, Santarelli, Siffredi, Venier, Damante, moglie di Bonolis, Ila… -

Ultime Notizie dalla rete : moglie Bonolis

L'imprenditrice rompe il silenzio e spara a zero sulla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Cosa ha detto a Belve ospite su ...Belve, Sonia Bruganelli (di Paolo) contro Barbara d'Urso: 'Stuzzica la morbosità delle persone' Stasera andrà in onda su Rai2 una nuova puntata di Belve . Ovviamente la puntata è già stata registrata. Per tale ...L'imprenditrice rompe il silenzio e spara a zero sulla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Cosa ha detto a Belve ospite su Rai2 ...Stasera in tv , 21 maggio, in seconda serata su Rai 2 , secondo appuntamento con Belve . Inizio alle ore 22.55 per il programma condotto da ...