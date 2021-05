La confessione choc di Lady Gaga | Violentata e abbandonata in strada incinta

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nel primo episodio della docu-serie "The Me You Can't See", la popstar ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di aver subito un crollo psicologico devastante

Di quella violenza sessuale subita da parte di un produttore musicale quando era poco più che maggiorenne, Lady Gaga ne ha parlato più volte : prima nel 2014 ai microfoni del conduttore radiofonico ...Mi disse 'togliti i vestiti'. Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica. Avevo 19 anni ". Queste le prime parole della toccanteche Lady Gaga ha fatto nel corso della prima puntata di The Me You Can't See , la docu - serie americana sulla salute mentale creata dal principe Harry e Oprah Winfrey. La popstar di ...Nel primo episodio della docu-serie "The Me You Can't See", la popstar ha rivelato di essere stata stuprata da un produttore musicale quando aveva 19 anni e di aver subito un crollo psicologico devast ...Lady Gaga ha più volte raccontato delle violenze subite quando aveva 19 anni, ma ospite di Oprah Winfrey - nella nuova trasmissione ...