Jasmine Carrisi | il suo desiderio | “Avrei voluto conoscere mia sorella Ylenia”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Jasmine Carrisi ha parlato dei suoi sogni e della sua famiglia (non convenzionale, ma con un grande cuore). E quando è arrivato il momento di svelare qualcosa di sé, non si è tirata indietro ed elegantemente ha accolto la richiesta: "Avrei voluto conoscere mia sorella Ylenia". Classe 2001, Jasmine, nata dall'amore tra Al Bano e Loredana Lecciso, ama la musica, proprio come suo papà. Ha escluso però di fare un duetto insieme, in futuro, probabilmente per distinguersi e staccarsi. Nonostante abbia studiato musica, c'è stato molto scetticismo a riguardo, e la giovane ha ammesso di essersi sentita spesso in difficoltà. Quando si è figli d'arte, ci si porta dietro un bagaglio importante, che può ...

