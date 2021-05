Italia tutta gialla. E dal 21 giugno la libertà, con la zona bianca (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag – Italia per la prima volta tutta gialla e dal 21 giugno sarà in zona bianca: addio a limiti, restrizioni e chiusure. Dopo le riaperture del 26 aprile che hanno fatto stracciare le vesti dei catastrofisti, che hanno gridato all’allarme contagi, il picco non c’è stato. Anzi. I numeri della pandemia sono tutti in netto miglioramento. Inoltre il ritmo della campagna di vaccinazione – 500mila dosi al giorno – permetterà presto di azzerare i contagi (e di togliere la mascherina all’aperto). Cabina di regia: scendono ancora Rt e incidenza, Italia tutta gialla Veniamo ai numeri. Scende ancora l’indice Rt, ora a 0,78. La scorsa settimana era 0,86. Sono i dati della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag –per la prima voltae dal 21sarà in: addio a limiti, restrizioni e chiusure. Dopo le riaperture del 26 aprile che hanno fatto stracciare le vesti dei catastrofisti, che hanno gridato all’allarme contagi, il picco non c’è stato. Anzi. I numeri della pandemia sono tutti in netto miglioramento. Inoltre il ritmo della campagna di vaccinazione – 500mila dosi al giorno – permetterà presto di azzerare i contagi (e di togliere la mascherina all’aperto). Cabina di regia: scendono ancora Rt e incidenza,Veniamo ai numeri. Scende ancora l’indice Rt, ora a 0,78. La scorsa settimana era 0,86. Sono i dati della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della ...

