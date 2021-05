Israele-Hamas, i nervi scoperti della tregua mediata da al-Sisi (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo 11 giorni di fuoco, tacciono le armi tra Israele e Hamas per effetto della tregua mediata dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a cui arrivano i ringraziamenti e le congratulazioni del presidente americano Joe Biden. Ma i nervi scoperti del conflitto israelo-palestinese sono ancora tutti lì, più infiammati e doloranti che mai. Nel primo giorno di tregua si registrano già nuovi scontri sulla Spianata delle Moschee, dopo l’intervento della polizia israeliana al termine della preghiera del venerdì. Entrambe le parti – il governo di Benjamin Netanyahu e Hamas – rivendicano di aver raggiunto i propri obiettivi. Netanyahu sostiene che l’operazione Guardiano delle mura abbia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo 11 giorni di fuoco, tacciono le armi traper effettodal presidente egiziano Abdel Fattah al-, a cui arrivano i ringraziamenti e le congratulazioni del presidente americano Joe Biden. Ma idel conflitto israelo-palestinese sono ancora tutti lì, più infiammati e doloranti che mai. Nel primo giorno disi registrano già nuovi scontri sulla Spianata delle Moschee, dopo l’interventopolizia israeliana al terminepreghiera del venerdì. Entrambe le parti – il governo di Benjamin Netanyahu e– rivendicano di aver raggiunto i propri obiettivi. Netanyahu sostiene che l’operazione Guardiano delle mura abbia ...

