"Imporla per legge". Donne in televisione, il delirio di Rula Jebreal da Formigli: ecco la sua ricetta (Di venerdì 21 maggio 2021) Si torna a parlare di Rula Jebreal. O meglio, a parlare è lei, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita in onda su La7 giovedì 20 maggio. Si torna a parlare del "pacco" rifilato a Propaganda Live, il programma disertato poiché era l'unica donna invitata. Una protesta al limite del ridicolo, ma tant'è. Il punto è che la Jebreal, da Formigli, rilancia ricette ancor più peculiari, iniziando dalle "quote rosa in televisione". Già, pure in televisione. Quelle quote rosa per cui ha disertato Propaganda Live: "Ho voluto lanciare un segnale per sensibilizzare la nostra società. Quando ci sarà finalmente la parità non vorrò una rigida applicazione, fino ad allora dobbiamo Imporla per legge", taglia corto. E ancora, sulla parità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Si torna a parlare di. O meglio, a parlare è lei, ospite di Corradoa PiazzaPulita in onda su La7 giovedì 20 maggio. Si torna a parlare del "pacco" rifilato a Propaganda Live, il programma disertato poiché era l'unica donna invitata. Una protesta al limite del ridicolo, ma tant'è. Il punto è che la, da, rilancia ricette ancor più peculiari, iniziando dalle "quote rosa in". Già, pure in. Quelle quote rosa per cui ha disertato Propaganda Live: "Ho voluto lanciare un segnale per sensibilizzare la nostra società. Quando ci sarà finalmente la parità non vorrò una rigida applicazione, fino ad allora dobbiamoper", taglia corto. E ancora, sulla parità di ...

