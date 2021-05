Immissioni in ruolo docenti da GPS, la maggior parte dei posti riguarda il sostegno (Di venerdì 21 maggio 2021) Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2021/22: la fase preparatoria si apre con una importante novità, una misura straordinaria per l'assunzione dei docenti anche dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze GPS, sia per posto comune che sostegno. Si tratterà di una procedura concorsuale che prevederà assunzione a tempo determinato, anno di formazione, prova in cui dimostrare l'idoneità. La misura è inserita nel Decreto sostegni bis, varato il 20 maggio dal Consiglio dei ministri e che adesso procederà con l'iter parlamentare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 maggio 2021)inper l'anno scolastico 2021/22: la fase preparatoria si apre con una importante novità, una misura straordinaria per l'assunzione deianche dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze GPS, sia per posto comune che. Si tratterà di una procedura concorsuale che prevederà assunzione a tempo determinato, anno di formazione, prova in cui dimostrare l'idoneità. La misura è inserita nel Decreto sostegni bis, varato il 20 maggio dal Consiglio dei ministri e che adesso procederà con l'iter parlamentare. L'articolo .

