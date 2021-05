Il miglior allenatore: Antonio Conte (Di venerdì 21 maggio 2021) In fondo è un premio logico. Il miglior allenatore dell’anno non poteva essere che l’allenatore della miglior squadra, l’unica che ha giocato un campionato al di sopra di tutte le altre, come ha avuto modo di ribadire compiaciuto Antonio Conte prima della trasferta a Torino contro la Juventus. «Avevo pronosticato un campionato equilibrato e lo è, tranne che per l’Inter. Noi abbiamo preso un’altra strada e siamo andati dritti fino al traguardo. Dietro l’Inter c’è un equilibrio che si protrarrà fino all’ultima giornata. Noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario e il merito va ai calciatori». Conte non ha comunque vinto senza avversari. Gian Piero Gasperini avrebbe potuto essere premiato per la quarta volta negli ultimi cinque anni. L’Atalanta ha in pratica replicato ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 21 maggio 2021) In fondo è un premio logico. Ildell’anno non poteva essere che l’dellasquadra, l’unica che ha giocato un campionato al di sopra di tutte le altre, come ha avuto modo di ribadire compiaciutoprima della trasferta a Torino contro la Juventus. «Avevo pronosticato un campionato equilibrato e lo è, tranne che per l’Inter. Noi abbiamo preso un’altra strada e siamo andati dritti fino al traguardo. Dietro l’Inter c’è un equilibrio che si protrarrà fino all’ultima giornata. Noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario e il merito va ai calciatori».non ha comunque vinto senza avversari. Gian Piero Gasperini avrebbe potuto essere premiato per la quarta volta negli ultimi cinque anni. L’Atalanta ha in pratica replicato ...

