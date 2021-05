“Guidava una donna”. Denise Pipitone, quello strano incidente il giorno della scomparsa. Ancora indiscrezioni: “Ecco chi ho visto” (Di venerdì 21 maggio 2021) A Storie Italiane si torna a parlare di Denise Pipitone e in particolare di un incidente d’auto avvenuto proprio il giorno in cui mamma Piera Maggio perse le tracce della figlia, e proprio nella zona in cui abitava la piccola Denise. Eleonora Daniele ha intervistato un testimone oculare di quell’incidente, un carrozziere del posto, che ha raccontato di quest’auto che andò a sbattere su un marciapiede. “Mentre stavamo lavorando sentimmo un brutto odore di bruciato – le sue parole – ci giriamo e vediamo questa macchina che era andata a sbattere sul marciapiede. Era un’auto blu metallizzata, a tre porte. L’orario saranno state le 12 e un quarto, 12 e dieci, diciamo intorno all’ora di pranzo”. Poi l’intervistato continua: “Una donna, come ho già detto 17 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) A Storie Italiane si torna a parlare die in particolare di und’auto avvenuto proprio ilin cui mamma Piera Maggio perse le traccefiglia, e proprio nella zona in cui abitava la piccola. Eleonora Daniele ha intervistato un testimone oculare di quell’, un carrozziere del posto, che ha raccontato di quest’auto che andò a sbattere su un marciapiede. “Mentre stavamo lavorando sentimmo un brutto odore di bruciato – le sue parole – ci giriamo e vediamo questa macchina che era andata a sbattere sul marciapiede. Era un’auto blu metallizzata, a tre porte. L’orario saranno state le 12 e un quarto, 12 e dieci, diciamo intorno all’ora di pranzo”. Poi l’intervistato continua: “Una, come ho già detto 17 ...

