Fabio Testi non molla mai: a 80 anni, chi è la nuova fidanzata 34enne. “Mi ha fatto un controllo e poi…” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’amore non ha età. Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo lo hanno Testimoniato nei decenni. Uno di questi è senza dubbio il baldo Fabio Testi che, alla vigilia degli 80 anni, continua ad ammaliare col suo intramontabile fascino una lunga serie di ammiratrici. Naturalmente parliamo di donne appartenenti ad ogni generazione, comprendendo persino quelle più giovani. Non è la prima volta che Fabio Testi decide di frequentare una donna molto più giovane. Basti pensare alla sua ultima relazione (durata qualche mese) con la violinista Lisa Agnelli, tra i due erano ben 48 gli anni di differenza. Oltre ai due matrimoni che ha alle spalle, ricordiamo innumerevoli flirt negli anni ’70 e varie fiamme più recenti tra cui Emanuela Tittocchia. Adesso ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 21 maggio 2021) L’amore non ha età. Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo lo hannomoniato nei decenni. Uno di questi è senza dubbio il baldoche, alla vigilia degli 80, continua ad ammaliare col suo intramontabile fascino una lunga serie di ammiratrici. Naturalmente parliamo di donne appartenenti ad ogni generazione, comprendendo persino quelle più giovani. Non è la prima volta chedecide di frequentare una donna molto più giovane. Basti pensare alla sua ultima relazione (durata qualche mese) con la violinista Lisa Agnelli, tra i due erano ben 48 glidi differenza. Oltre ai due matrimoni che ha alle spalle, ricordiamo innumerevoli flirt negli’70 e varie fiamme più recenti tra cui Emanuela Tittocchia. Adesso ...

Advertising

zazoomblog : Chi è la nuova baby fidanzata di Fabio Testi? - xPaolaLeoni : RT @Naufraghi_e: Testi e testimonianze per Giorgio Orelli - Fabio Pusterla: Le forsizie di Giorgio Orelli - RFanciola : RT @Naufraghi_e: Testi e testimonianze per Giorgio Orelli - Fabio Pusterla: Le forsizie di Giorgio Orelli - egospotami : @Barbaramenteme @claudeger55 @AlleviLaura @fabio_sona @petunianelsole Saprà, l'esimio, che negli anni 70, non c'era… - blogtivvu : Fabio Testi si è innamorato di una dottoressa di 34 anni: “Mi ha colpito il fatto che sia una prof di sessuologia:… -