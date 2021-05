Emma Marrone pronta a ripartire con il suo tour da Verissimo ricorda il maestro Battiato (Di venerdì 21 maggio 2021) Puntata ricchissima di ospiti e anche di tanta musica quella di Verissimo in onda domani, 22 maggio 2021. Nel salotto di Silvia Toffanin tra gli altri ospiti anche Emma Marrone prontissima per ripartire dal tour che aveva dovuto interrompere lo scorso anno. Si ricomincia il 3 giugno con una data fondamentale. Arena di Verona. La cantante salentina non vede l’ora: “Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importante ripartire e farli lavorare nuovamente”. Emma riparte con il suo Fortuna tour: le date annunciate sui social Il ricordo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 maggio 2021) Puntata ricchissima di ospiti e anche di tanta musica quella diin onda domani, 22 maggio 2021. Nel salotto di Silvia Toffanin tra gli altri ospiti ancheprontissima perdalche aveva dovuto interrompere lo scorso anno. Si ricomincia il 3 giugno con una data fondamentale. Arena di Verona. La cantante salentina non vede l’ora: “Sono ansiosa, ma contentissima perché nonostante tutto stiamo riuscendo a portare a casa qualcosa di concreto. Tutti gli operatori dello spettacolo che lavorano con me sono rimasti entusiasti quando ho annunciato che avrei ripreso a cantare. Era importantee farli lavorare nuovamente”.riparte con il suo Fortuna: le date annunciate sui social Il ricordo di ...

