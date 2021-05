Devastato il centro tamponi a Ercolano: “Un atto barbarico, vergognatevi” (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato letteralmente Devastato nella notte il drive through di Ercolano, struttura allestita all’estero dello stadio Solaro dove era possibile eseguire dalla propria auto i tamponi naso-oro-faringei per accertare o meno il contagio da Covid-19. Da quanto trapela, sconosciuti si sono introdotti nel centro allestito in via Doglie mettendo a soqquadro l’interna struttura. “Questa notte ad Ercolano, è stato Devastato il drive in realizzato per permettere ai cittadini di eseguire i tamponi sul territorio. Un atto barbarico, un gesto che colpisce tutta la comunità che in questo momento sta ancora combattendo contro il coronavirus. Questo gesto va aspramente condannato e non può essere considerata una ragazzata ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato letteralmentenella notte il drive through di, struttura allestita all’estero dello stadio Solaro dove era possibile eseguire dalla propria auto inaso-oro-faringei per accertare o meno il contagio da Covid-19. Da quanto trapela, sconosciuti si sono introdotti nelallestito in via Doglie mettendo a soqquadro l’interna struttura. “Questa notte ad, è statoil drive in realizzato per permettere ai cittadini di eseguire isul territorio. Un, un gesto che colpisce tutta la comunità che in questo momento sta ancora combattendo contro il coronavirus. Questo gesto va aspramente condannato e non può essere considerata una ragazzata ...

anteprima24 : ** Devastato il centro tamponi a #Ercolano: 'Un atto barbarico, vergognatevi' ** - larampait : (FOTO) #Ercolano. Devastato centro #tamponi #covid - lightsharry_ : RT @amicii_news: Devastato da Roma Centro che ho ascoltato ben 4 volte torno da Luca, per poi ritornate indietro, bene - _sunxmoonx : RT @amicii_news: Devastato da Roma Centro che ho ascoltato ben 4 volte torno da Luca, per poi ritornate indietro, bene - mittwoxh : RT @amicii_news: Devastato da Roma Centro che ho ascoltato ben 4 volte torno da Luca, per poi ritornate indietro, bene -