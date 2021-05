Denise Pipitone e quell’incidente stradale mai chiarito

Leggi su ck12

(Di venerdì 21 maggio 2021) . Un’altra tessera, l’ennesima, di un mosaico che non ha intenzione di ricomporsi.. Ogni volta che si parla della bambina di Mazara del Vallo dal cuore gronda una goccia di sangue. Ogni volta si riapre una ferita che è sempre fresca, non riesce a rimarginarsi perché non vuole rimarginarsi. Questa terribile storia ci presenta, quasi quotidianamente ormai, nuovi tasselli di un puzzle che sembra impossibile poter ricomporre. Tessere che, apparentemente, possono sembrare indizi importanti sulla strada della verità “vera”, salvo poi dimostrarsi assolutamente inconciliabili con quelle precedenti. Ti potrebbe interessare >>>: il mistero della donna bionda fuggita E tutto deve ricominciare da capo. Ogni volta. Questa mattina a Storie Italiane si è ripreso a parlare ...