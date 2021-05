Decreto sostegni bis: tutte le misure (Di venerdì 21 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Ecco tutte le misure contenute nel Decreto sostegni bis, dai contributi a fondo perduto al rinvio delle cartelle agli aiuti per le famiglie. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 21 maggio 2021) Annamaria Villafrate - Eccolecontenute nelbis, dai contributi a fondo perduto al rinvio delle cartelle agli aiuti per le famiglie.

Advertising

AzzolinaLucia : Sto studiando la parte scuola del Decreto Sostegni bis. Una cosa mi salta subito all’occhio e non mi piace. Contin… - ItaliaViva : Grazie alla svolta che Draghi ha impresso al Paese finalmente si corre sui vaccini, abbiamo un PNRR che garantisce… - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: “La notizia più bella del decreto sostegni di oggi è che il ministro Speranza ha… - MinaA8I96793095 : RT @LaVeritaWeb: Il titolare della Salute l'aveva sparata grossa: «Nel dl Sostegni bis recuperiamo 500 milioni per le visite saltate nell'e… - rspinazze : RT @LaVeritaWeb: Il titolare della Salute l'aveva sparata grossa: «Nel dl Sostegni bis recuperiamo 500 milioni per le visite saltate nell'e… -