Dal 24 maggio tutte le Regioni sono in zona gialla (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche la Valle d’Aosta si associa al resto del paese, mentre alcune zone si avviano verso la zona bianca. Ecco le misure da rispettare (Foto: Massimo Di Vita/ Getty Images)Da lunedì 24 maggio, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss) e come anticipato su Facebook dal ministro della salute Roberto Speranza, anche la Valle d’Aosta passerà in zona gialla, portando tutta l’Italia fuori dalle aree a maggiori restrizioni, per la prima volta da quando è stato introdotto il criterio dei colori. Nell’ultima settimana l’andamento epidemiologico è migliorato a tal punto che 7 Regioni presentano già dati da zona bianca. sono Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. Tuttavia, secondo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche la Valle d’Aosta si associa al resto del paese, mentre alcune zone si avviano verso labianca. Ecco le misure da rispettare (Foto: Massimo Di Vita/ Getty Images)Da lunedì 24, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss) e come anticipato su Facebook dal ministro della salute Roberto Speranza, anche la Valle d’Aosta passerà in, portando tutta l’Italia fuori dalle aree ari restrizioni, per la prima volta da quando è stato introdotto il criterio dei colori. Nell’ultima settimana l’andamento epidemiologico è migliorato a tal punto che 7presentano già dati dabianca.Veneto, Friuli, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. Tuttavia, secondo ...

