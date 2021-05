Covid, via libera esperti Ema a monoclonale Gsk-Vir (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos Salute) – Via libera del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema all’anticorpo monoclonale sotrovimab di GlaxoSmithKline (Gsk) e Vir Biotechnology per il trattamento precoce di Covid-19. Il Chmp ha espresso un parere positivo che gli Stati membri dell’Ue – sottolineano l’azienda britannica e il suo partner americano – potranno ora utilizzare per prendere decisioni nazionali sull’uso precoce del prodotto prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) dell’Ema. Il parere degli esperti si riferisce all’uso di sotrovimab per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg) con Covid-19, che non richiedono integrazione di ossigeno e sono a rischio di progredire ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 21 mag. (Adnkronos Salute) – Viadel Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema all’anticorposotrovimab di GlaxoSmithKline (Gsk) e Vir Biotechnology per il trattamento precoce di-19. Il Chmp ha espresso un parere positivo che gli Stati membri dell’Ue – sottolineano l’azienda britannica e il suo partner americano – potranno ora utilizzare per prendere decisioni nazionali sull’uso precoce del prodotto prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) dell’Ema. Il parere deglisi riferisce all’uso di sotrovimab per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg) con-19, che non richiedono integrazione di ossigeno e sono a rischio di progredire ...

