Covid, Speranza: da lunedì tutta Italia in zona gialla (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che in base ai risultati del monitoraggio che verranno presentati oggi e le conseguenti ordinanze, a partire dalla prossima settimana tutta l'Italia si troverà in zona gialla. "È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità", ha scritto su Facebook il ministro. In base alle anticipazioni sul documento che è arrivato in cabina di regia e che verrà presentato come di consueto nel pomeriggio, l'indice Rt nazionale prosegue la sua discesa: è stato infatti raggiunto lo 0.78, rispetto allo 0.86 rilevato la scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite ...

