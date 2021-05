Covid | Draghi | ' crisi globale non è finita | agire in fretta o costi saliranno ancora'

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "La pandemia da-19 ha devastato le nostre società. Più di 3,4 milioni di persone sono morte a causa del virus secondo i dati ufficiali, ma il bilancio delle vittime è sicuramente molto più alto. L'anno scorso, l'equivalente di 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno sono andati persi a livello, pari a circa quattro volte quelli persi durante lafinanziaria. Almeno 1,5 miliardi di studenti non avevano frequentato la scuola nel marzo dello scorso anno. Circa 700 milioni di studenti,oggi, non ricevono un'istruzione in presenza. Lanon è. Dobbiamoin, altrimenti questiumani, economici e sociali rischiano di salire ...

Draghi accoglie von der Leyen al Global Health Summit. La presidente della commissione Ue arrivata a Villa P… - Draghi alla cabina di regia: 'Ora coprifuoco alle 23, via dal 21/6' - Covid: Draghi, 'dall'Italia altri 300 milioni al progetto Covax' - Covid: Draghi, 'Ue esporta vaccini, devono farlo tutti gli Stati'

Il premierapre il vertice da padrone di casa e da presidente del G20 con poche e semplici parole: 'Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo ...'Dopo 1 anno e mezzo iniziamo a vedere la fine della tragedia, la normalità sembra vicina'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo al Global Health Summit. 'Purtroppo, in molte altre aree del mondo, la pandemia non accenna a diminuire', ha aggiunto.Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al Global Health Summit."Purtroppo, in molte altre aree del mondo, la pandemia non accenna a diminuire", ha aggiunto.Mentre ci prepariamo per la prossima pandemia, la nostra priorita' deve essere quella di garantire che tutti noi superiamo quella attuale insieme. Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo velocemente . Lo ...