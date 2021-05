Conferenza stampa Ranieri: «Nessun presupposto per restare un altro anno» (Di venerdì 21 maggio 2021) Claudio Ranieri conferma l’addio alla Sampdoria anche in Conferenza stampa: ecco le dichiarazioni del tecnico doriano Claudio Ranieri conferma il suo addio alla Sampdoria anche in Conferenza stampa. ADDIO ALLA SAMPDORIA – «Vorrei chiudere la telenovela legata al mio contratto. Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i presupposti per restare. Ringrazio tutti, dallo staff medico ai collaboratori. I ragazzi sono stati meravigliosi, soprattutto durante il lockdown quando hanno lavorato alla grande seguendo le nostre direttive. Sono stati professionali. È stato un campionato bello, combattuto. Abbiamo fatto ottime partite, qualcuna l’abbiamo sbagliata ma ci sta anche questo nel calcio». TIFOSI ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Claudioconferma l’addio alla Sampdoria anche in: ecco le dichiarazioni del tecnico doriano Claudioconferma il suo addio alla Sampdoria anche in. ADDIO ALLA SAMPDORIA – «Vorrei chiudere la telenovela legata al mio contratto. Oggi ho detto alla squadra che non resterò un. Non ci sono i presupposti per. Ringrazio tutti, dallo staff medico ai collaboratori. I ragazzi sono stati meravigliosi, soprattutto durante il lockdown quando hlavorato alla grande seguendo le nostre direttive. Sono stati professionali. È stato un campionato bello, combattuto. Abbiamo fatto ottime partite, qualcuna l’abbiamo sbagliata ma ci sta anche questo nel calcio». TIFOSI ...

