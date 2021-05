Castori: «Il mio è un calcio dispendioso, niente fighette. L’arbitro in campo non esiste» (Di venerdì 21 maggio 2021) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana neopromossa in Serie A. Lotito, racconta, al suo arrivo chi disse chiaramente che puntava alla promozione. «Il mio è un calcio verticale. Il pallone deve viaggiare in avanti». Sulla costruzione dal basso. «Non mi piace. Ma non mi piace neppure essere considerato lo scemo del villaggio. Quando ero al Carpi mi rinfacciavano il modesto possesso palla e io mostravo il numero di tiri e di gol. L’ampiezza è utile in certe situazioni d’attacco se ti consente di allargare i difensori. Se è un dogma, conta poco. Il Barcellona del tiki-taka ti chiudeva nella tua area. Guardiola ha smesso di giocare in quel modo da anni, anche perché non puoi farlo senza Xavi, Iniesta, Messi che a un certo punto molla tutti e si presenta davanti alla porta. Ma vallo a spiegare agli ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Fabrizio, tecnico della Salernitana neopromossa in Serie A. Lotito, racconta, al suo arrivo chi disse chiaramente che puntava alla promozione. «Il mio è unverticale. Il pallone deve viaggiare in avanti». Sulla costruzione dal basso. «Non mi piace. Ma non mi piace neppure essere considerato lo scemo del villaggio. Quando ero al Carpi mi rinfacciavano il modesto possesso palla e io mostravo il numero di tiri e di gol. L’ampiezza è utile in certe situazioni d’attacco se ti consente di allargare i difensori. Se è un dogma, conta poco. Il Barcellona del tiki-taka ti chiudeva nella tua area. Guardiola ha smesso di giocare in quel modo da anni, anche perché non puoi farlo senza Xavi, Iniesta, Messi che a un certo punto molla tutti e si presenta davanti alla porta. Ma vallo a spiegare agli ...

napolista : Bella intervista al Corsport: «Contano i tiri in porta non la costruzione dal basso. Guardiola giocava così perché… - alaimotmw : Fabrizio #Castori a @TuttoMercatoWeb: “#SerieA grande traguardo. Mio contratto con opzione per la promozione? Un ob… - anteprima24 : ** #Micai super: 'Il mio anno più bello (e più difficile)'. L'abbraccio con Castori ** -