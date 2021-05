Carabiniere ferito alla manifestazione Cobas davanti a Montecitorio (Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - Tensione e scontri a Roma durante una manifestazione indetta da Cobas a piazza Montecitorio: un Carabiniere ferito e otto manifestanti identificati. Durante il sit-in indetto da S.I. Cobas per discutere della vertenza del Movimento 7 novembre gli animi si sono accesi quando i manifestanti hanno saputo che non avrebbero ottenuto l'incontro con il ministro Orlando. Si sono allora spostati a via del Corso e lì, nel corso di una carica di alleggerimento, un Carabiniere è stato strattonato. Il militare, dopo essere caduto in terra, è stato raggiunto da alcuni manifestanti che gli hanno tolto il casco e poi lo hanno colpito con dei calci in testa. Soccorso, è stato trasportato in caserma per gli accertamenti medici. Sono almeno 8 le persone identificate tra i ... Leggi su agi (Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - Tensione e scontri a Roma durante unaindetta daa piazza: une otto manifestanti identificati. Durante il sit-in indetto da S.I.per discutere della vertenza del Movimento 7 novembre gli animi si sono accesi quando i manifestanti hanno saputo che non avrebbero ottenuto l'incontro con il ministro Orlando. Si sono allora spostati a via del Corso e lì, nel corso di una carica di alleggerimento, unè stato strattonato. Il militare, dopo essere caduto in terra, è stato raggiunto da alcuni manifestanti che gli hanno tolto il casco e poi lo hanno colpito con dei calci in testa. Soccorso, è stato trasportato in caserma per gli accertamenti medici. Sono almeno 8 le persone identificate tra i ...

Advertising

Tino44588447 : RT @EnricoBorghi1: Ancora un carabiniere ferito, a Roma, per scontri durante manifestazioni. La violenza non è mai accettabile, e le forze… - sulsitodisimone : Carabiniere ferito alla manifestazione Cobas davanti a Montecitorio - FF_AAediPolizia : RT @InFoDifesa: Manifestazione #Cobas a #Montecitorio, #Carabiniere ferito alla testa - - FDI_Parlamento : Manifestazione Roma, Cirielli (FdI): “Solidarietà a carabiniere ferito, i responsabili puniti con il massimo della… - Peppe91176 : Tensioni al sit in dei Cobas a Roma, @edmondocirielli (@FDI_Parlamento ): solidarietà al carabiniere ferito -