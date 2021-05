Blinken si recherà in Medio Oriente nei prossimi giorni (Di venerdì 21 maggio 2021) Il dipartimento di Stato americano ha resto noto che il segretario di Stato, Antony Blinken, si recherà in Medio Oriente nei prossimi giorni. La decisione è arrivata dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il dipartimento ha affermato che Blinken incontrerà le sue controparti israeliane, palestinesi e regionali per lavorare insieme per Leggi su periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Il dipartimento di Stato americano ha resto noto che il segretario di Stato, Antony, siinnei. La decisione è arrivata dopo l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il dipartimento ha affermato cheincontrerà le sue controparti israeliane, palestinesi e regionali per lavorare insieme per

Advertising

Billa42_ : Blinken si recherà in Medio Oriente nei prossimi giorni - Activnews24 : Il segretario di Stato Usa Blinken si recherà 'nei prossimi giorni' in Medio Oriente per incontrare le controparti… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Usa: Blinken in Medio Oriente 'nei prossimi giorni': (ANSA) - WASHINGTON, 20 MAG - Il segretario d… -

Ultime Notizie dalla rete : Blinken recherà Usa, a giorni Blinken in Medio Oriente 9.20 Usa, a giorni Blinken in Medio Oriente Il segretario di Stato americano Blinken si recherà in Medio Oriente "nei prossimi giorni":lo ha reso noto il Dipartimento di Stato Usa dopo l'annuncio del cessate il fuoco. Blinken incontrerà le controparti"israeliane,palestinesi e ...

Israele - Hamas, la tregua regge. Prima notte senza scontri a Gaza Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato con un tweet che si recherà 'nella regione nei prossimi giorni' per colloqui con il capo della diplomazia israeliana, Gabi Ashkenazi, con ...

Usa: Blinken in Medio Oriente 'nei prossimi giorni' - Ultima Ora Agenzia ANSA 9.20 Usa, a giorniin Medio Oriente Il segretario di Stato americanosiin Medio Oriente "nei prossimi giorni":lo ha reso noto il Dipartimento di Stato Usa dopo l'annuncio del cessate il fuoco.incontrerà le controparti"israeliane,palestinesi e ...Il segretario di Stato Usa, Antony, ha annunciato con un tweet che si'nella regione nei prossimi giorni' per colloqui con il capo della diplomazia israeliana, Gabi Ashkenazi, con ...