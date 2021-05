Beautiful | Liam confessa | “Ho ucciso Vinny” | Hope è una furia con Bill

(Di venerdì 21 maggio 2021)Le anticipazioni americane annunciano che per lo Spencerfinalmente alla sua dolce metà cosa è accaduto quella tragica notte; la Logan non riesce a trattenere le lacrime e si scaglia contro il suocero Pubblicato su 21 Maggio 2021 In America è arrivato il momento della confessione di, nella puntata diandata in onda ieri. Secondo le anticipazioni americane, lo Spencer non riesce più a mantenere questo enorme segreto e decide di lasciarsi andare con la Logan. I due trascorrono insieme una notte di passione, ritrovandosi dopo l’ultima rottura. Va segnalato chesi lasciano nuovamente. Lo Spencer finisce ancora nel letto di Steffy, ma la Logan decide di perdonarlo. E così tornano a formare una coppia. ...

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Liam

Anticipazioni americane: Hope e Thomas sconvolti per la morte di Vinny avrà modo di ascoltare Hope e Thomas che, sconvolti per la morte di Vinny e per le circostanze in cui è avvenuta, ...Beautiful, anticipazioni 22 maggio: mentre tutti si affannano a far star meglio Sally per il poco tempo che le resta da vivere, continuano le trame di Thomas per arrivare a Hope senza farsi alcuno scr ...