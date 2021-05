Andrea Di Carlo lascia Arisa: “Provaci ora ma senza di me” (Di venerdì 21 maggio 2021) La storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo sembra davvero la storia infinta ma questa volta è il manager a lasciare la cantante. Un addio ancora una volta sui social perché il manager adora mettere la sua vita privata in piazza, al contrario di Arisa. Andrea Di Carlo le augura buona vita: “Cerca di essere felice, Provaci ora ma senza di me” sono le parole con cui chiude il suo lungo post su Instagram. Cosa è successo questa volta tra i due? L’ennesima litigata? Un tiro e molla che ormai ci ha fatto perdere il conto ma questa volta Andrea parla di numeri primi, parla di Arisa, di lui che si è innamorato di un numero primo ma che è impossibile stare con lei. La definisce una star ma poi confessa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 maggio 2021) La storia d’amore traDisembra davvero la storia infinta ma questa volta è il manager are la cantante. Un addio ancora una volta sui social perché il manager adora mettere la sua vita privata in piazza, al contrario diDile augura buona vita: “Cerca di essere felice,ora madi me” sono le parole con cui chiude il suo lungo post su Instagram. Cosa è successo questa volta tra i due? L’ennesima litigata? Un tiro e molla che ormai ci ha fatto perdere il conto ma questa voltaparla di numeri primi, parla di, di lui che si è innamorato di un numero primo ma che è impossibile stare con lei. La definisce una star ma poi confessa ...

