Al Bano | la figlia Jasmine | “Avrei tanto voluto conoscere Ylenia”

Intervistata dal Corriere della Sera, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, fa una confessione su sua sorella Ylenia. La scomparsa di Ylenia Carrisi è una ferita ancora aperta da quel lontano 1994: sono passati ben diciassette anni, ma nessuno in Italia né ovviamente la sua famiglia ha potuto darsi pace per una tragedia simile. Una sparizione che ancora oggi non trova una spiegazione adeguata e che ha inevitabilmente condizionato le vite dei familiari dell'allora giovanissima figlia di Al Bano e Romina Power. Come ben sappiamo, dopo questo drammatico evento la celeberrima coppia ha poi affrontato una ...

