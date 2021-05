VIDEO F1, Charles Leclerc in azione a Monaco: il monegasco velocissimo nelle libere con la Ferrari (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ una Ferrari a cinque stelle quella delle prime prove libere del GP di Monaco, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Il padrone di casa Charles Leclerc ha fermato i cronometri sul tempo di 1’11?684 a precedere il compagno di squadra Carlos Sainz (1’11?796) e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (1’12?074). Da capire che lavoro abbiano fatto in Mercedes e in Red Bull, tenuto conto del quarto crono dell’olandese Max Verstappen (1’12?081), ma è chiaro che la Rossa in condizioni da qualifica e anche sul passo gara va forte. Pertanto andrà considerata nel novero delle monoposto da tenere d’occhio. Ha chiuso male invece Mick Schumacher, che proprio nei minuti conclusivi delle libere ha toccato le barriere danneggiando la monoposto. Proprio questo episodio la seconda sessione di prove ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) E’ unaa cinque stelle quella delle prime provedel GP di, quinto round del Mondiale 2021 di F1. Il padrone di casaha fermato i cronometri sul tempo di 1’11?684 a precedere il compagno di squadra Carlos Sainz (1’11?796) e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton (1’12?074). Da capire che lavoro abbiano fatto in Mercedes e in Red Bull, tenuto conto del quarto crono dell’olandese Max Verstappen (1’12?081), ma è chiaro che la Rossa in condizioni da qualifica e anche sul passo gara va forte. Pertanto andrà considerata nel novero delle monoposto da tenere d’occhio. Ha chiuso male invece Mick Schumacher, che proprio nei minuti conclusivi delleha toccato le barriere danneggiando la monoposto. Proprio questo episodio la seconda sessione di prove ...

