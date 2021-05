Verona, in cammino con Dante: una mostra diffusa e una mappa (Di giovedì 20 maggio 2021) Verona celebra Dante in occasione del 700esimo anniversario della morte e si trasforma in una mostra a cielo aperto. Il Comune di Verona ha messo a punto un programma artistico ideato per onorare il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 maggio 2021)celebrain occasione del 700esimo anniversario della morte e si trasforma in unaa cielo aperto. Il Comune diha messo a punto un programma artistico ideato per onorare il ...

Advertising

sonocomesonoo_ : A me di Calvarese e del rigore non me ne frega un cazzo, siccome dovevamo vincere con il Cagliari NOI ABBIAMO COMPR… - Il_Nobile : @mmrcb @beppe_grillo Io ogni tanto cammino sotto a quelle di Affi in provincia di Verona e a dir la verità sento so… - ildiscorso : In cammino con Dante a Verona: una mostra diffusa e una mappa - calcioepepe : @TuttoMercatoWeb #Salerno grandissima piazza per fare calcio da #SerieA. Ma grandissima davvero. Se studia un cammi… - DivinaCommediaQ : RT @Umbriaecultura: Nell’ambito delle celebrazioni veronesi in onore di Dante, il Comune di Verona presenta un'inedita mostra diffusa dal t… -