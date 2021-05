Valle del Sele, ‘Firefliesexperience 2021’: al via la quinta edizione (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiColliano (Sa)- “FIREFLIESEXPERIENCE 2021”. S’intitola così, la quinta edizione dell’evento nazionale di osservazione delle lucciole, che si svolgerà il 22 e il 29 maggio, nell’area naturale protetta della Valle del Sele. Una vera e propria escursione turistica e fotografica notturna nell’area naturale regionale campana della Riserva Monti Eremita Marzano-Foce Sele e Tanagro, organizzata dal fotografo naturalista salernitano e autore di numerosi scatti sulla biodiversità pubblicati sulla rivista National Geographic, Massimo Gugliucciello, che vedrà la presenza di esperti e non, osservare e fotografare la magia serale delle lucciole nella Valle del Sele. L’appuntamento per l’osservazione notturna delle lucciole è alle ore 20 dei giorni 22 e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiColliano (Sa)- “FIREFLIESEXPERIENCE 2021”. S’intitola così, ladell’evento nazionale di osservazione delle lucciole, che si svolgerà il 22 e il 29 maggio, nell’area naturale protetta delladel. Una vera e propria escursione turistica e fotografica notturna nell’area naturale regionale campana della Riserva Monti Eremita Marzano-Focee Tanagro, organizzata dal fotografo naturalista salernitano e autore di numerosi scatti sulla biodiversità pubblicati sulla rivista National Geographic, Massimo Gugliucciello, che vedrà la presenza di esperti e non, osservare e fotografare la magia serale delle lucciole nelladel. L’appuntamento per l’osservazione notturna delle lucciole è alle ore 20 dei giorni 22 e ...

