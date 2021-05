Uomini e Donne oggi: un’insinuazione molto forte e la frecciata di Maria (Di giovedì 20 maggio 2021) Le anticipazioni della puntata in onda nel pomeriggio di giovedì 20 maggio 2021: si accende un duro scontro tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli, la De Filippi approfitta della situazione per dire la sua L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 20 maggio 2021) Le anticipazioni della puntata in onda nel pomeriggio di giovedì 20 maggio 2021: si accende un duro scontro tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli, la De Filippi approfitta della situazione per dire la sua L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - informazionecs : Pubblicato “Scandalosi amori e Pinocchio' (2021) romanzo storico sulla vita e gli amori di Collodi, risultato di un… - tralepagine : RT @GiancarloDeRisi: 60 comuni italiani hanno celebrato la Giornata Nazionale dedicata alle Vittime delle Marocchinate: donne e uomini che,… -