Tiscali | CdA approva bond convertibile da 6 milioni a favore di Nice&Green

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il consiglio di amministrazione dihato l'emissione della prima e della seconda tranche del prestito obbligazionarioe convertendo in azioni, per importo massimo complessivo pari a 6di euro, mediante emissione di massime 60 obbligazioni da offrire integralmente in sottoscrizione a Nice&Green S. A. Conseguentemente il CdA ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiscali CdA

..., per importo massimo complessivo pari a 6 milioni di euro, mediante emissione di massime 60 obbligazioni da offrire integralmente in sottoscrizione a Nice&Green S. A. Conseguentemente il...L'Assemblea dei Soci di Interporto di Trieste S.p. A. ha nominato il nuovo, confermando Paolo Privileggio Presidente e A.d., ed ha approvato il bilancio d'esercizio 2020 che chiude con un utile d'esercizio di poco più di 40mila euro (in lieve calo sui 57mila del 2019), e ...Il consiglio di amministrazione di Tiscali ha approvato l'emissione della prima e della seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile ...La società di Cagliari ha archiviato l'esercizio 2020 con ricavi stabili, ma una perdita netta in forte crescita (+35% a 22,2 mln di euro). La liquidità è scesa a 4,4 mln e l'indebitamento è salito a ...